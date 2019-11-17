دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث نوفمبر 2019 متوفراً حالياً لوحدات اكس بوكس ون بثلاث ميزات رئيسية

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث نوفمبر 2019 لوحدات ألعاب اكس بوكس ون أمس السبت، حيث كانت من أهم المزايا المضافة في هذا التحديث هو دعم مساعد جوجل الصوتي الذي يسمح باسخدام جهاز مدعوم بالمساعد او التطبيق للتحكم بوحد ألعاب اكس بوكس ون.

مع التنويه إلى أن المساعد لا يعمل على اكس بوكس ون رأساً لكن يمكن استخدامه لتشغيل الألعاب والتطبيقات وكذلك تشغيل وإطفاء الوحدة والتوقيف المؤقت للفيديو حيث كانت مايكروسوفت أخضعت هذه الميزات للاختبار في سبتمبر الماضي.

بجانب تدعيم الوحدة بمساعد جوجل الصوتي قامت الشركة بإضافة دعم جديد لعلامة تعريف اللاعب، بحيث يمكن المستخدم الآن اختيار أي علامة وإضافة أرقام في نهايتها.

فيما كانت الإضافة الأخيرة في هذا التحديث هي ما تحدثنا عنه سابقاً وكانت تحت الاختبار بإضافة فلاتر لزيادة تحكم المستخدم بالمحتوى المتبادل عبر قسم الرسائل المتبادلة لمشتركي خدمة Xbox Live، حيث تأتي الفلاتر بأربع مستويات واستخدامات مختلفة كالتالي:

خيار Friendly الفئة المستهدفة فيه هي الأطفال او يعتبر مناسباً لهذه الفئة بعينها حيت بمجرد تفعيله يقم بمنع الكلمات والعبارات المسيئة، كما يمكن للمستخدم تخصيص نوعية العبارات التي لا يود لطفله مشاهدتها أو رؤيتها أثناء استمتاعه باللعب الجماعي والذي يتخلله تبادلاً للمحادثات.

خيار Meduim يقم بحظر العبارات المسيئة وتلك المتعلقة بالتمييز العنصري لكنه في نفس الوقت يسمح بتداول عبارات خارجة عن المألوف نوعاً ما لكنها مستخدمة بين الأصدقاء بشكل طبيعي.

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خيار Mature وهو ومخصص للبالغين لذا نوعية حظر محتوى الرسائل فيه محدودة نوعاً ما على الكلمات والعبارات العدائية والمسيئة.

خيار Unfiltered كما هو واضح من اسمه فهو الخيار الذي يتيح للمستخدم رؤية المحتوى بلا فلترة دون أي من المحددات السابقة.

المصدر

The Verge

التدوينة تحديث نوفمبر 2019 متوفراً حالياً لوحدات اكس بوكس ون بثلاث ميزات رئيسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.