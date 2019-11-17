لبنان: الصفدي يرفض تشكيل حكومة جديدة ويدعم الحريري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلن الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي؛ عدم قبوله تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة حكومة سعد الحريري؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

وقال الصفدي؛ في بيان، نقلته وسائل الإعلام: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري؛ رغبته في تكليفي بتشكيل الحكومة العتيدة؛ مؤكداً دعمه الكامل والمطلق وواضعاً فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك خطورة هذه المرحلة، أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف: "وكان آخرها (اللقاءات) البارحة مع الرئيس الحريري؛ لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصاً أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة".

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وتابع الصفدي: "يأتي بياني رداً على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح اسمي للتكليف، وعلى رأسهم الرئيس الحريري؛ للقول إن بعد ثلاثين يوماً على وجود الناس في الشارع؛ للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة: إن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية".

وبعد أن شكر الصفدي؛ الرئيس اللبناني ميشال عون؛ والحريري؛ على ترشيحه، أوضح: "ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكّنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حداً للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وختم بيانه بالقول: "وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول؛ كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".