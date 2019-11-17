العراق.. تعطيل دوائر حكومية بـ3 محافظات وإغلاق معبر مع إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عراقيتان في ساحة الخلاني ببغداد أعلن محافظو ميسان وبابل وذي قار، في العراق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، وجاء هذا القرار وسط دعوات لإضراب عام.

وأفاد مراسلنا بدخول تعزيزات عسكرية، إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار، لمنع المتظاهرين من استهداف بيوت المسؤولين الحكوميين وحرقها.

شاهد الفيديو: العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران

مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: رواد يقومون بالسير في الفضاء لإصلاح مطياف بالمحطة الدولية بدأ عدد من رواد الفضاء مهمة خاصة ودقيقة جداً لإصلاح كاشف للأشعة الكونية بمحطة الفضاء الدولية. وطبقاً للوكالة الأمريكية الوطنية للفضاء (ناسا)، تعد هذه المهمة الأصعب منذ إصلاح تيليسكوب هابل الفضائي منذ عدة عقود مضت. وتعطل نظام تبريد المطياف مما توجب بدء المهمة التي ستتضمن ما لا يقل عن أربعة مراحل أخرى خلال الشهر الجاري والقادم للانتهاء من إصلاح العطل. وبلغت تكلفة تصنيع المطياف حوالي 2 مليار دولار وتم إطلاقه عام 2011 بغرض البحث وإيضاح المواد المضادة والمواد المظلمة بالفضاء الخارجي. ويبلغ وزن المطياف 7.5 طن ويتوقع أن يؤدي إصلاحه لاستمرار عمله لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. إقرأ أيضاً: شاهد: بلجيكا تشهد أول حالة وفاة نتيجة استخدام السجائر الإلكترونية الرئيس التونسي يكلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة تبون ليورونيوز "الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستجري في موعدها وعلى فرنسا الكف عن التدخل في شؤوننا" Euronews (Ar)

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر استعراضا عسكريا لطائرات مقاتلة ويقدم نصيحة لطياريه بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي هذا السبت صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب مناورة عسكرية لمجموعة من الطائرات المقاتلة في مطار ونسان كالما. وحسب التلفزيون الرسمي، فقد أكد كيم جونغ أون على ضرورة استعداد الطيارين على محاربة "الأعداء" المسلحين حتى النخاع وذلك عن طريق أفكار وتكتيكات مميزة وتحت أي ظرف من الظروف. وحذرت كوريا الشمالية الأربعاء الولايات المتحدة إذا تجاهلت مهلة نهاية العام التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإنقاذ المحادثات النووية حيث اعتبرت بيونغ يانغ أن المناورات بين واشنطن وسيول سوف تنتهك الاتفاقات بين كيم جونغ أون و دونالد ترامب ، بشأن تحسين العلاقات الثنائية الأمر الذي سيجبر كوريا الشمالية على رفع جاهزيتها للحرب. للمزيد: كوريا الشمالية تلوح بوقف التفاوض مع واشنطن إذا لم تتخل أمريكا عن سياستها "العدوانية" بيونغ يانغ تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية احتجاجا على المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول Euronews (Ar)

شاهد: احتجاجات في إيران بعد زيادة كبيرة في أسعار الوقود خرجت تظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أميركية، انكماشا نسبته 9 بالمئة. لكنه اثار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماع وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل. وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم اشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. وادت الاحتجاجات في سيرجان إلى مقتل مدني وإصابة أخرين وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) شبه الرسمية السبت. ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مؤكداً أنه "مدني". وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان "تم إطلاق النار عليه أم لا". وأوضحت الوكالة أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد (شمال) وبيرجند (شرق) وبندر عباس (جنوب) وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب). وتابعت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول في كانون الأول/ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية. بدأت إيران الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف ريال. وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات). للمزيد على يورونيوز: مقتل شخص خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود في إيران إيران: رفع كبير لأسعار البنزين Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بتجدد التظاهرات في محافظة النجف، حيث يتوافد المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى ساحة الاعتصام في المدينة بمشاركة العشائر، دعما للتظاهرت في العراق, ومطالبين بإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ومع استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن العراقية، تمكن المتظاهرون من العودة مجددا إلى ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى وسط العاصمة بغداد، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية، وأقام المحتجون حواجز لصد القوات المتقدمة باتجاههم وإبعادهم عن الجسر.

ومنع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد، قبل أن يعلن لاحقا عن إعادة افتتاح الميناء من جديد بعد مفاوضات مع المحتجين.

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وجاءت استعادة سيطرة المتظاهرين على ساحة الخلاني وجسر السنك، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب العراقية منهما، وذلك بعد أسبوع من سيطرتها عليهما، وطرد المتظاهرين منهما، وإغلاق ساحة الخلاني بالكتل الخرسانية.

من جانب آخر، قالت مصادر أمنية عراقية ودبلوماسية إيرانية إن بغداد أغلقت معبر شلامجة الحدودي الجنوبي مع إيران، أمام حركة المسافرين بطلب من طهران.

وأوضح المصدر العراقي أن إيران طلبت إغلاق المعبر بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلدين. مشيرا إلى أن الحدود ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. وأكد المصدر أن القرار لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة.

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