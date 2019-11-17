قائد "سوريا الديموقراطية": وقف استغلال أردوغان للدواعش ممكن

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab مظلوم عبدي اتهم قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بابتزاز العالم بقضية مسلحي داعش المعتقلين لدى سلطات أنقرة.

ووفقا لقائد قوات سوريا الديمقراطية، فإن الحل لإيقاف الابتزاز التركي هو إنشاء محكمة دولية شمال شرق سوريا، لمحاكمة عناصر التنظيم عن الجرائم التي ارتكبوها.

شاهد الفيديو: انتهاكات تركيا رغم الهدنة في سوريا

مقدم من الوطن

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO

وأوضح القائد الكردي أن لدى قوات سوريا الديمقراطية ، وثائق تؤكد استخدام أنقرة لعناصر التنظيم في غزوها للشمال السوري.

غير أن الوثائق التي تؤكد علاقة تركيا الوثيقة بتنظيم داعش ليست جديدة ولا تقتصر على الجانب الكردي، بل ذكرت العديد من التقارير في وقت سابق تسهيل تحرك الإرهابيين عبر الحدود التركية مع سوريا، بالإضافة إلى تأمين شراء البترول من هؤلاء حينما سيطروا على بعض أنابيب النفط في سوريا.

أخبار ذات صلة

وكانت أنقرة قد بدأت بإرسال معتقلين من عناصر داعش إلى بلادهم التي رفضت محاكمتهم على أراضيها، إذ أوقفت ألمانيا مؤخرا امراة يشتبه بانتمائها إلى التنظيم الإرهابي بعد ترحيلها من تركيا.

كما تم ترحيل أسرة من حملة الجنسية الألمانية من أصول عراقية، وأوقف رب الأسرة حين وصوله إلى برلين.

تصفح المزيد: صور نادرة لتركيا قبل انتهاء الخلافة العثمانية