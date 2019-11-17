شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمة الكويتي": أمير البلاد أبلغني بتشكيل الحكومة قريبا.. ولا نية لحل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم، إن أمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغه بأنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة قريبا.
وأضاف الغانم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/ بمقر مجلس الأمة الكويتي- أن أمير الكويت أكد عدم وجود أي نية لديه لحل مجلس الأمة، وأن المجلس باق حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، ثم إتمام الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وأكد أن المجلس لم يقصر في القيام بما هو مطلوب منه ، لافتا إلى انه يجري التعامل مع الأمور في نصابها ، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان مركزه، وأنه لا حماية للفاسدين .. وأن المخطئ يتحمل مسؤولية ما افترفه من خطأ.
وشدد الغانم على أن المجلس ليس طرفًا في أي صراع، وليس مع طرف ضد آخر، لكنه مع محاربة الفساد، مؤكدا أن المجلس مع إحالة أي بلاغ رسميًا عن شبهات الفساد إلى جهات الاختصاص.
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