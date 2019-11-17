شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة الجزائرية رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت رسميا اليوم الأحد، الحملات الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية الجزائرية والتى تستمر لمدة 25 يوما، على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام يسود خلالها صمت انتخابى.

والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطى، عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.



ووفقا لبرنامج اليوم الأول للحملة الانتخابية، فإن المرشح عبدالمجيد تبون سيبدأ بحضور تجمع شعبي في ولاية أدرار (جنوب)، وهي نفس الولاية التي سيبدأ فيها المرشح عبدالعزيز بلعيد نشاطه بحضور تجمع شعبي بدار الثقافة بأدرار، والمرشح عز الدين ميهوبي الذي سيحضر تجمعا شعبيا بقاعة السينما بنفس الولاية.



أما المرشح علي بن فليس فاختار ولاية تلمسان (شمال غرب) لبداية حملته الانتخابية؛ حيث سيشارك في تجمع شعبي بها صباحا، قبل أن ينتقل لولاية تمنراست (جنوب) في نفس اليوم، بينما اختار المرشح عبد القادر بن قرينة الجزائر العاصمة ليبدأ منها حملته الانتخابية.