شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بنتائج التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" الدكتور سعيد أبو على بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتا على تمديد مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) حتى عام 2023.

وقال أبو على - فى تصريح له اليوم - إن هذا التصويت، الذي جرى داخل اللجنة الخاصة "بالسياسة وإنهاء الاستعمار" (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس دعما وقناعة من المجتمع الدولى بالدور الحيوى الذى تلعبه الوكالة طبقا لتفويضها الأصلي وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشاد بهذا التصويت الذى يؤكد على الثقة بدور الأونروا ويعكس إرادة المجتمع الدولى فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما فى ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، ووجه تحية لهذا الموقف الدولى، معتبرا أنه مؤشر إيجابي وهام للتصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل .