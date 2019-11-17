مصدر طبى عراقى: إدراج أكثر من 700 إصابة خلال المظاهرات ضمن الإعاقات المزمنة

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وقال المصدر فى تصريح أورته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إن "الإصابات التى سجلت خلال فترة التظاهرات متباينة، تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي"، وأغلب الإصابات كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذى أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم.
وأضاف، أن بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكى، وتسببت فى حالات إعاقة لا يمكن علاجها، مشيرا إلى أن هناك حالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالى ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لتلقى العلاج.
وتشهد بغداد، وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، مظاهرات شعبية واسعة منذ أكتوبر الماضى، والتى ابتدأت بمطالب لتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.
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