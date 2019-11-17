محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان "معرض دبى الدولى للطيران 2019"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي "معرض دبى الدولى للطيران 2019 " الذى تستضيفه دبى فى مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولى ويستمر حتى 21 نوفمبر الجارى. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، حضر افتتاح المعرض الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومحمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من كبار المسئولين فى الدولة.

محمد بن راشد

معرض دبى الدولى للطيران

معرض دبى الدولى

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