شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين و ولى العهد يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك المغرب، ولحكومة وشعب المملكة المغربية اطراد التقدم والازدهار. Advertisements وأشاد خادم الحرمين، بتميز العلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتى يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة. و فى السياق ذاته بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية تهنئة لملك المغرب، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين و ولى العهد يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.