الدفاع التركية: إرهابيو "ي ب ك" حولوا مدرسة إلى مقر لعملياتهم

أنقرة/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" قاموا بتحويل مدرسة في قرية نقرة التابعة لمدينة رأس العين شرق نهر الفرات شمالي سوريا، إلى مقر لعملياتهم الإرهابية.

وأوضحت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، أن "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ألحق أضرارا كبيرة بالكنائس والمستشفيات والمدارس الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.