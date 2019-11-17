شهدت الحروب الثلاثة.. 150 عامًا على افتتاح قناة السويس بمصر

القاهرة/ الخليج 365

احتفلت مصر، الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن وشهدت 3 حروب خاضتها مصر القرن الماضي.

وشهد الحفل الذي أقيم اليوم، شرق القناة، بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، مسؤولون على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة، أن "حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن شهدت عبور1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار".

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019 فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

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وأشار إلى أنه جار العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

ووفق إعلام محلي، شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات.

والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاثة التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

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