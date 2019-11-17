نيويورك الأمريكية تحتضن معرض "حرب الخليج"

نيويورك/ الخليج 365

يحتضن مركز "MoMA PS1" الفني في ولاية نيويورك الأمريكية، معرضا لصور حرب الخليج الثانية التي جرت عام 1991 والأحداث التي تلتها.

ويضم المعرض، 300 صورة، من إنتاج 82 فنانا من العراق والعالم.

وفي تصريح للأناضول، قال بيتر إليا، إن المعرض يهدف للفت انتباه الأمريكيين، للأحداث التي دارت في المناطق التي شهدت حرب الخليج.

وأوضح إليا أن الغاية من المعرض، إطلاع المجتمع الأمريكي على نظرة الفنانين العراقيين للحرب، وانعكاسات الحروب على المجتمع العراقي والغربي في الوقت نفسه.

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وتابع قائلا: "بذلنا جهودا كبيرة لتنظيم هذا المعرض، فهو يسرد آثار حرب الخليج التي جرت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا المعرض يعتبر سردا للتاريخ، كونه يعكس معاناة المتضررين من تلك الحرب".

وأشار إلى أن المعرض ينظم في مركز "MoMA PS1" الفني بنيويورك، وأنه لن يُنظّم في مكان آخر.

ولفت إلى أن المعرض يحظى باهتمام الكثير من الزوار، وأنه سيستمر حتى مطلع مارس/ آذار المقبل.

وفي عام 1990 غزا النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الكويت، واعتبرها المحافظة الـ19 لبلاده، فيما تدخل تحالف دولي بقيادة واشنطن في 1991، وأنهى عملية اجتياح الكويت بعملية سمّيت "عاصفة الصحراء".





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