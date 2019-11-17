«التعليم» تقرر تشكيل فريق لتسكين شاغلي الوظائف على سلم الرواتب الجديد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قرارًا بتشكيل فريق العمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.
ووفقاً لـ”المدينة”، سيعمل الفريق بموجب خطة المشروع التي تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية وترقيم الوظائف، وبناء وتعريف بسلم الرواتب الجديد، واختبارات الجودة والمطابقة، وضمان تسكين الموظفين في الوقت المحدد.
يذكر أن سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء تضمَّن تقسيم الوظائف التعليمية إلى 4 رتب و6 مستويات يقسم كل منها إلى 6 درجات، والرتب هي: مساعد معلم أو معلم تبدأ بعلاوة سنوية بقيمة 300 ريال ومعلم ممارس، تبدأ علاوته السنوية من 500 ريال، ومعلم متقدم تبدأ علاوته السنوية من 540 ريالاً، ومعلم خبير تبدأ من 600 ريال.
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