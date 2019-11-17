شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الـ 49 المجيد.
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.
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