شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى الـ 49 المجيد.

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و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.