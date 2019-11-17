شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مدينة فاس المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد الأوروبي للزلازل، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5 على مقياس ريختر ضرب جنوبي شرقي مدينة فاس المغربية. وفقا لما تم نشره بموقع "سبوتنيك".

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