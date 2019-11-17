شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ 4 سعوديين جرفتهم المياه فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت شرطة البادية الأردنية أربعة سعوديين انقلبت سيارتهم إثر ارتفاع منسوب المياه بمنطقة وادى راجل في الأزرق، شرق الأردن.

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلى عن بيان الشرطة الأردنية، أن بلاغا ورد حول محاصرة أربع أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التى انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه فى منطقة وادى راجل ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.

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وشكر المتحدث الرسمى باسم السفارة السعودية لدى الأردن، عبدالسلام الشمطى العنزى، فى تغريدة على تويتر، قوات البادية الأردنية لإنقاذهم السعوديين.