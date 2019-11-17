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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الملح من أسباب البدانة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كلّما تناولت الملح كنت معرّضاً لكسب المزيد من الوزن، هذا ما تظهره نتائج دراسة قام بها باحثون من الـ Queen Mary's University ونشرت في المجلّة العلمية Hypertension.
أثبت الباحثون أنّ كلّ غرام إضافي من الملح يومياً يزيد من احتمال كسب الوزن بنسبة 25%.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط الملح بزيادة الوزن، فضلاً عن معلومات سابقة لجهة الرابط بتسبيب الضغط المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن على الرغم من ذلك، لم يتأكّد الباحثون من سبب تأثير الملح على الوزن.
وقد أوضحت النتائج أنّ تناول الملح عامل خطر للإصابة بالبدانة بغض النظر عن استهلاك الطاقة. ويعتقد أنّ الملح يؤثر في عملية أيض الجسم مما يسبب اضطرابات في امتصاص الدهون.
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