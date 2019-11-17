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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. البصل يحسن المزاج ويحمي من السرطان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ارتبطت الفواكه والخضروات من جميع الأنواع مع انخفاض مخاطر العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، وأكدت العديد من الدراسات أن زيادة استهلاك الأغذية النباتية مثل البصل يقلل من خطر السمنة والوفيات، مرض السكرى، أمراض القلب، ويشجع على بشرة صحية وشعر، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن الكلى.
وأوضح الباحثون أن البصل مصدر قوى للأكسدة وفيتامين ج، الذى يساعد على مكافحة تشكيل الجذور الحرة المعروف أنها تسبب السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون.
وأشار الباحثون إلى أن حمض الفوليك، الموجود فى البصل، يساعد فى التخلص من الاكتئاب عن طريق منع وجود فائض من الحمض الامينى فى الجسم، والتى يمكن أن يمنع الدم والمواد المغذية الأخرى من الوصول إلى الدماغ.
وأضاف الباحثون أن الحمض الامينى الزائد يتداخل مع إنتاج السيروتونين "هرمون السعادة"، الدوبامين، والنورادرينالين، التى تنظم المزاج والنوم والشهية أيضاً.
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