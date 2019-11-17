عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

في كل أنحاء العالم، البيض وجبة أساسية على الفطور، سواء كان مقلياً، مسلوقاً، مخفوقاً... مع هذا، القليل من الناس يعرفون كيف يتعرفون على بيضة لذيذة وطازجة.



هذه قائمة بالإرشادات التي يجب أن تحفظوها عندما تشترون البيض، سواء كان من السوبرماركت أو من المزارعين مباشرة:

سماكة وكثافة القشرة: يجب أن تكون البيضة صعبة الكسر إذا كانت سليمة حقاً. عندما يكون غذاء الدجاجة غنياً ومتوازناً وتكون في صحة جيدة، تكون القشرة قاسية.

لون صفار البيض: صفار البيض يجب أن يميل إلى البرتقالي، لا أصفر فاتح ولا أصفر. كلما كان اللون أعمق، كانت البيضة جيدة. يمكنكم أن تقارنوا بنفسكم.

كثافة صفار البيضة: يجب أن تفحصوا كثافة صفار البيضة لتحددوا نوعيتها. صفار البيضة السميك والكثيف والمستدير جيداً يشير إلى أن الدجاجة بصحة جيدة، ويشير أيضاً إلى طعم أفضل ومغذيات أكثر في البيضة.

ماذا نفعل لنحصل على بيضة مغذية ؟

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الدجاجة السليمة هي التي تأكل أطعمة متنوعة تحصل منها على كل ما تحتاجه. دجاجة تتغذى جيداً تنقل المواد المغذية للبيض.

بالإضافة إلى التغذية الجيدة، يجب أن تعيش في مكان تستطيع التجول فيه واستنشاق الهواء النقي لتستطيع نقل المواد المغذية إلى البيضة. دجاجة محبوسة لن تعطي أبداً نفس نوعية البيض الذي تعطيه دجاجة في الطبيعة.

يبرهن تقرير منشور في Oxford Journal أن نسبة البيتا كاروتين في البيض لها علاقة مباشرة مع مثيلتها في الدجاجة. كما يكشف تقرير نشرته Journal of Agricultural Food Chemistry أن ارتفاع نسبة ال DHAفي تغذية الدجاجة يرفع مستوى الأحماض الدهنية أوميغا- 3 في البيض.

أين نجد البيض السليم صحياً ؟

1. يمكنكم أن تربوا الدجاج أنتم بأنفسكم : ستكونون واثقين هكذا أن ما تأكلونه صحي ومغذي، لأنكم أنتم تختارون نوعية الغذاء والمساحة التي ستخصصونها له في الهواء الطلق.

2. يمكنكم أيضاً أن تزوروا مزرعة قريبة وتتحققوا من طريقة التربية وتختاروا البيض.

3. يمكنكم أن تشتروا بيضكم من السوبرماركت بشرط أن تقرأوا الكتابات عليها. من الأفضل أن تشتروا البيض العضوي أو المكتوب عليه أنه إنتاج دجاج يعيش في الهواء الطلق.