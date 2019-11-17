احذر.. أسباب تؤدي إلى الإكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كثير منا يعاني احيانا من الإكتئاب . و دائماً ما نجهل السبب وراء هذا الشعور، ونقف حائرين امامه . ولذلك عليك أن تدرك أن هناك بعض الأسباب التي تقوم بها بدون علم و تؤدي بك تلقائيا إلى حالات الكتئاب.و لذلك يجب علينا تجنُبها أو الإبتعاد عنها قدر الإمكان كي لا يُصيبنا الإكتئاب .



1- الطعام :

بالطبع لا يؤدي الطعام إلى الإكتئاب ، ولكن هناك بعض الأطعمة تؤدي بالفعل إلى الشعور بالإكتئاب وزيادتة ،حيث إن تناول الدهون المفرط يؤدي إلى الشعور بالإكتئاب ، ولاسيما دهون الوجبات السريعة مثل الأطعمة النصف مقليه وغيرها من الأطعمة المجمدة التي نشتريها و اعتدنا عليها لسهوله تحضيرها .

وهذا ما أكدته دراسة اجريت في جامعة إسبانيا أن أكثر الأشخاص الذين يتناولون الدهون في الوجبات السريعة سرعان ما يصيبهم الإكتئاب ، وأن الذين يستخدمون في أكلاتهم زيت الزيتون يتغلبون على الشعور بالاكتئاب و الوحدة ويتمتعون بصحه جيدة وبحاله مزاجية أفضل .

2- الإضاءة :

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إن الإضاءة التي تُحيط بك لها عامل كبير في شعورك بالإكتئاب .فإذا كنت تستخدم ضوء هادئ في غرفتك ومكان عملك فاعلم أنك سرعان ما ستشعُر بالإكتئاب و الوحدة والضجر أيضاً . وهذا ما أكدتة دراسة جديدة لعلماء جامعة مقاطعة أوهايو الأمريكية أن التعرض للأضواء الخافتة ليلاً مثل أضواء جهاز التلفاز قد يؤدي لحدوث تغيرات بالمخ تؤدي للإصابة بمشاكل نفسية مثل الإكتئاب . ولهذا ينصح بعدم استخدام الإضاءة المنخفضه واستخدام أضواء متوسطة .

3-النوم :

إن النوم عليه عامل أساسي في شعور الإنسان بالإكتئاب ، فإذا كنت لا تحافظ على عدد ساعات نوم منتظمه وهي من 7 ساعات إلى 8 ساعات يومياً ليلاً فإن هذا سوف يؤدي بك إلى الإكتئاب . ويجب أيضاً أن يكون هذا النوم في وقت مبكر كي تحافظ على نفسك من الإكتئاب والشعور بالوحدة، وهذا ما أكدته دراسة جديدة لعلماء جامعة كولومبيا، أن نوم في وقت مبكر يقيهم من الإصابة بالإكتئاب و الأفكار الإنتحارية .

و تضمنت الدراسة 15659 مراهق و استمرت لمدة عامين، حيث تم تحديد نسبة الإصابة بالإكتئاب بين المراهقين و محاولة معرفة أسباب حدوثها ،و أظهرت النتائج أن المراهقين الذين ينامون في وقت متأخر نسبياً، ” عند أو بعد منتصف الليل ” يرتفع لديهم الإصابة بالاكتئاب بنسبة 24% كما ترتفع لديهم الأفكار الإنتحارية بنسبة 20% مقارنة بالمراهقين الذين يخلدون إلى النوم في وقت مبكر “حوالي العاشرة مساءاً” .

4-الاستخدام المفرط للانترنت :

إن الإستخدام المٌفرط للإنترنت يؤدي بالإنسان إلى الشعور بالإكتئاب والوحدة، كما يؤدي أحياناً لميول إنتحاريه .فيجب عليك تجنب استخدام الحاسوب و الإنترنت لعدد ساعات طويله .وتعلم أن تتحكم في وقتك أمام الإنترنت ولا تدعه يسلب وقتك. وهذا ما أكدته دراسة جديدة لعلماء جامعة ليدز أن الإستخدام المفرط لشبكة الإنترنت مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالإكتئاب . و أظهرت النتائج أن حوالي 1 .2% من المشاركين في الانترنت يعانون من إدمان الإنترنت و أن الاستخدام المفرط للإنترنت مرتبط بالإصابة بالاكتئاب خصوصاً بين الأفراد بمنتصف العمر .