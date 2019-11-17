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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب وأعراض اضطرابات السمع لدى الرضع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن اضطرابات السمع لدى الرضع ترجع إلى أسباب عدة منها "التهابات الأذن الوسطى أو الحصبة أو الحمى القرمزية أو الجروح الناجمة عن استعمال أعواد الأذن أو الشمع في قناة الأذن أو تضخم اللوزتين".
كما أن الألعاب ذات الأصوات المدوية، مثل مسدس الأطفال، والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة قد تتسبب أيضاً في اضطرابات السمع لدى الرضع.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على اضطرابات السمع لدى الرضع، الذين يتراوح عمرهم من 3 إلى 4 أسابيع، من خلال عدم النظر باتجاه مصدر الصوت أو من خلال عدم الشعور بالفزع عند غلق الأبواب بشدة بالنسبة للرضع، الذين يتراوح عمرهم من 4 إلى 6 أسابيع.
وتتمثل الأعراض الأخرى الدالة على اضطرابات السمع لدى الرضع في عدم نطق أصوات ذات مقطعين في سن يتراوح من 6 إلى 7 شهور، وعدم الاستجابة إلى النداءات الخافتة من مسافة قصيرة أو النداءات التحذيرية في الشهر العاشر من العمر.
وشدّدت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة مثل هذه الأعراض، لاكتشاف الاضطرابات السمعية مبكراً وعلاجها في الوقت المناسب.
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