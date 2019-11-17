دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن جهاز MatePad Pro اللوحي في 25 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إعلان تشويقي على Weibo، يحدد 25 من نوفمبر لعقد مؤتمر لكشف النقاب عن جهاز Mate، حيث من المتوقع أن تقدم هواوي جهاز MatePad Pro.

رصد جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro في مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد حددت العملاق الصيني موعد لإنطلاق مؤتمرها القادم في مدينة شنغهاي للإعلان عن جهاز جديد.

ولقد ظهر الإعلان التشويقي مع كلمة Mate، لذا فإن التوقعات تشير إلى خطط هواوي للإعلان الرسمي عن MatePad Pro الذي شغل مجموعة من التسريبات مؤخراً.

أيضاً لم تكشف هواوي بشكل رسمي عن مواصفات جهاز MatePad Pro، إلا أن الجهاز رصد بالفعل في تسريبات مصورة قدمت نظرة واضحة على تصميم الجهاز اللوحي، الذي يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش LED، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة.

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من جانب أشارت بعض التسريبات إلى أن جهاز MatePad Pro اللوحي يضم معالج هواوي الجديد Kirin 990، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الجهاز الوحي بعدد 4 من الإختيارات في الألوان بين الأسود، والأبيض، الأخضر إلى جانب اللون البرتقالي.

ولقد أعتمد MatePad Pro في 3C، مع شاحن بقدرة 40W بتقنية الشحن السريع، أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي خلال فعاليات الحدث إصدار أخر إلى جانب إصدار Pro.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن جهاز MatePad Pro اللوحي في 25 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.