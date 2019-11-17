دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن عن خططها لدفع تحديث Android 10 لعدد 8 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني عن خططها لبدء دفع تحديث Android 10 بدءاً من الشهر المقبل، كما كشفت عن الإصدارات المقرر أن يصل لها التحديث في البداية، والتي يصل عددها إلى 8 هواتف من إصدارات الشركة.

تستعد شركة سوني لدعم مستخدمي هواتفها الذكية بتحديث Android 10 لتنضم إلى كبرى الشركات المصنعة للهاتف التي بدأت بالفعل في دعم هواتهفا بالتحديث الثابت.

ولقد أكدت سوني على خططها لدفع تحديث Android 10 لعدد 8 من هواتف الشركة بدءاً من Xperia 1، و Xperia 5، ثم Xperia 10، وXperia 10 Plus، وXperia XZ2، و Xperia XZ2 Compact، و Xperia XZ2 Premium، وأيضاً هاتف Xperia XZ3.

من جانب أخر لم تؤكد سوني على موعد محدد لدعم الإصدارات الأخرى من هواتفها الذكية بتحديث Android 10، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية إضافة مزيد من الأجهزة لاحقاً.

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ومن المقرر أن يصل التحديث في البداية لمستخدمي هواتف Xperia 1، وXperia 5، على أن يصل التحديث للمستخدمين خلال شهر ديسمبر قبل نهاية هذا العام.

أيضاً ينطلق التحديث لمستخدمي الهواتف الأخرى خلال الربع الأول من عام 2020 وفقاً لتصريحات سوني، على أن يختلف توقيت دفع التحديث وفقاً للسوق، والمشغل الذي ينطلق إليه تحديث Android 10 لهواتف سوني.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن عن خططها لدفع تحديث Android 10 لعدد 8 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.