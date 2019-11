بعد تبادل السب والضرب.. مصري يفقأ عين زميله في الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس A Kuwaiti man walks in flooded street next to damaged vehicles following heavy rain in al-Fahahil district south of the capital Kouwait on November 10, 2018. - (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP) (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)

فقأ مصري عين زميله، في مشاجرة حصلت بينهما في مقر عملهما في منطقة الصبية بالكويت، بسبب خلافات شخصية، وسجلت قضية أحيلت إلى التحقيق.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصدر أمني قوله: «عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص عن حدوث مشاجرة وتبادل ضرب وسب بين شابين في مقر العمل الكائن في منطقة الصبية، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن إلى المكان، وعند وصولهم تمكنوا من فض النزاع».

وأضاف المصدر أن رجال الأمن سيطروا على طرفي الشجار، وتبين أنهما مصريان دخلا في خلاف مع بعضهما في العمل، ما دفعهما إلى تبادل السب والضرب، حيث فقأ أحدهما عين الآخر، وتلقى العلاج في المستشفى واستخرج تقريراً طبياً، ثم سجلت قضية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.