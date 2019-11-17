السنيورة: نتمسك بالحريري.. والوقت ينفد

دبي - بواسطة محمد فارس جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة أمس (السبت)، تمسكه بترشيح رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال: نؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي.

وحذر السنيورة من أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية).

شاهد أيضًا: رسومات الجرافيتي تجتاح وسط بيروت

مقدم من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي بكين تتهم لندن "بصب الزيت على النار" بعد الاعتداء على وزيرة في حكومة هونغ كونغ اتهمت الصين الجمعة بريطانيا "بصب الزيت على النار" في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في حكومة المدينة التي تشهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية. AFP

مقتل أربعة متظاهرين في بغداد وسط تزايد الضغوط على الحكومة العراقية قتل أربعة متظاهرين الخميس بقنابل مسيلة للدموع في بغداد حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. AFP

اللبنانيون يشيعون مواطناً قتل في التظاهرات المستمرة ضد الطبقة الحاكمة شيع مئات اللبنانيين الخميس مواطناً قتل قبل يومين برصاص عسكري خلال احتجاجات مستمرة منذ نحو شهر ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها متظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO رسوم غرافيتي "الثورة" تجتاج أحياء وسط بيروت الفاخرة AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

إلى ذلك، رأى أن الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور، في إشارة إلى ما يجري خلف الكواليس من مباحثات بين عدة أحزاب سياسية (حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله، والتيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل) ورئيس الجمهورية ميشال عون من أجل التوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل تكليف شخصية سياسية بتولي تأليفها.

وقال: «يجب أن ندرك أنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار».

وأضاف أنه من غير الممكن أن يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي.

شاهد بالصور: رسومات الجرافيتي في بيروت