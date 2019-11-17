السنيورة: نتمسك بالحريري.. والوقت ينفد

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وقال: نؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي.
وحذر السنيورة من أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية).
شاهد أيضًا: رسومات الجرافيتي تجتاح وسط بيروت
مقدم من AFP
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رسوم غرافيتي "الثورة" تجتاج أحياء وسط بيروت الفاخرة
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إلى ذلك، رأى أن الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور، في إشارة إلى ما يجري خلف الكواليس من مباحثات بين عدة أحزاب سياسية (حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله، والتيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل) ورئيس الجمهورية ميشال عون من أجل التوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل تكليف شخصية سياسية بتولي تأليفها.
وقال: «يجب أن ندرك أنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار».
وأضاف أنه من غير الممكن أن يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي.
شاهد بالصور: رسومات الجرافيتي في بيروت
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