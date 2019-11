يبدأ تشغيلها بعد ساعات.. تفاصيل أول بوابة إلكترونية للعمرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Waleed Ali Muslims perform Umrah around the holy Kaaba at the Great Mosque during the holy fasting month of Ramadan in Mecca, Saudi Arabia, May 26, 2019. REUTERS/Waleed Ali

القاهرة- (مصراوي):

يبدأ صباح اليوم الأحد، وبعد ساعات، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة الإلكترونية (https://umrah.eg/) التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية لتنظيم رحلات العمرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

واعتمدت وزارة السياحة الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرًا هذا العام، ونشرت هذه الضوابط في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية بوابة العمرة المصرية، مضيفة أن ميكنة إجراءات العمرة من خلال البوابة، سيحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة، وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري، واصفة البوابة بالخطوة المهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وأضافت الوزيرة، أن البوابة نتاج تعاون مستمر بين وزارة السياحة، وكافة الأطراف المعنية من الدولة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما أنها نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية.

من ناحيته، قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، إنه تم ربط البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر (وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدني)، مشيرًا إلى أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل.

وأوضح إبراهيم، أنه يتم من خلال البوابة جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إشراف كامل للدولة على تنظيم رحلات العمرة، من خلال وزارة السياحة، وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، قائلًا إنه في حالة وجود أية استفسارات يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية لرئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة: (www.facebook.com/etaaegypt2015).

وأشار المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إلى أنه بإمكان المعتمر الدخول على البوابة، لاختيار أي شركة لتنفيذ برنامج العمرة الخاص به، من بين الشركات التي يبلغ عددها 1833 شركة، والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، والموثقة لدى الوكيل السعودي، مضيفًا أن المعتمر يستطيع من خلال بيانات جواز سفره مراجعة كافة تفاصيل البرنامج (تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف).

كما أوضح أنه يمكن للمعتمر من خلال التطبيق التليفوني "استغاثة" SOS المتصل بالبوابة، أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة لبرنامج العمرة، بما يكفل حل المشكلة التي يتعرض لها المعتمر في أسرع وقت.

