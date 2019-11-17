تفاصيل وفاة محاسب مصري في الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Anson Fernandez Dionisio Vibrant Sunset over Kuwait City

توفي محاسب مصري يعمل في إحدى الوزارة بالكويت، في حديقة الفروانية، بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء ممارسته الرياضة.

وقال مصدر أمني لصحيفة الراي الكويتية، إن المتوفى من مواليد 1957 ويعمل محاسبا في إحدى الوزارات، ويدعى «ص.ع».

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الوفاة طبيعية، حيث ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخص متوفى في الحديقة، وعلى الفور توجهت دوريات مخفر الفروانية إلى المكان، وأفاد شهود عيان بأنه كان يمارس الرياضة وسقط على الأرض، وبمعاينة الجثة من قبل الطوارئ الطبية، تم نقل الجثة إلى الأدلة الجنائية.

وتبيّن من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية، جراء سكتة قلبية، وسجلت قضية تحت رقم 2019/686 جنح الفروانية، وجار استكمال الإجراءات القانونية.