شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 5.5 مليون درهم لـ"الأونروا" لدعم التعليم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى ورئيس مؤسسة (خليفة بن زايد آل نهيان) للأعمال الإنسانية، تقديم دعم قيمته 5 ملايين و500 ألف درهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم العملية التعليمية فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد أن المساعدات هدفها تنفيذ مشروع توزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الابتدائية للبنين والابتدائية المشتركة في شمال غزة، لتعزيز بيئة تعليمية إيجابية.



وقال ماتياس شمالى مدير عمليات الأونروا في غزة: "نحن ممتنون للدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبرنامج الأونروا التعليمى، حيث سيكون لهذا التبرع تأثير إيجابي ومباشر على التعليم وعلى خبرات التعلم لآلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا العام الدراسي الجديد في غزة قبل بضعة أسابيع".

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وأشار إلى تدهور الأحوال الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكان غزة في ظل الحصار المفروض من قبل السلطات الإسرائيلية على غزة والذي دخل عامه ال(13) على التوالى.



وتقدم الأونروا الخدمات التعليمية المتنوعة لحوالى 5.4 مليون لاجىء من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في سائر أقاليم عملياتها الخمسة والتى تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.