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استشهاد فلسطينى برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطينى برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته فى القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.

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وبرر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عملية القتل وإطلاق النار صوب السيارة بالقول "إنه وخلال نشاط لقوات الشرطة ضد خلية سارقى سيارات فى القدس، لاحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 3 مركبات، وخلال مطاردة شرطية للمشتبهين قام أحد السائقين بتشكيل خطر على حياة أفراد الشرطة ومستخدمي الطريق وخلال المطاردة قام أفراد الشرطة بإطلاق النار باتجاه السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح، وتم إعلان وفاته بعد أن فشلت محاولات إنعاشه في المستشفى".


وزعمت الشرطة أيضا أن 4 أشخاص آخرين، من سكان الضفة الغربية والقدس، اعتقلوا للاشتباه فى تورطهم فى سرقة السيارات، موضحة أنه تم فتح تحقيق للتحقيق في ملابسات القضية.

 

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