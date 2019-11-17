مدرب الأهلي يمنح اللاعبين راحة لمدة يوم

صحيفة الخليج الالكترونية منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس، راحة للاعبين عن أداء التدريبات لمدة يوم واحد، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي أمس السبت. انشر الخبر :

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