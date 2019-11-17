ميسي: الإيجابية منتشرة في الرياض واتطلع للعودة إليها مجدداً

صحيفة الخليج الالكترونية

نشر اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام”، وهو يعانق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه .

وعلق ميسي، قائلا”: “سعيد بالعودة إلى الرياض! الأجواء الإيجابية منتشرة واتطلع إلى العودة مرة أخرى. شكرا @turkialalshik و لموسم الرياض على هذه الأمسية العظيمة” .

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بنتيجة 1-0، مساء يوم أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض .