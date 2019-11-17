بالصور .. إنقاذ 4 سعوديين من سيول وادي راجل الأزرق

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت قوات البادية الأردنية من إنقاذ 4 مواطنين سعوديين جرفتهم السيول بمنطقة وادي راجل الأزرق وتم إعادتهم إلى المملكة دون إصابات .
وكشف المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن وحدة سرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية استقبلت بلاغ حول محاصرة 4 أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء شدة المياه .
وأضاف أن القوات هرعت إلى محل الحادث وتم إنقاذهم بمساعدة الأهالي الذين تدخلوا رغم خطورة المكان .
من جانبها وجهت سفارة المملكة بالأردن شكرها على جهود قوات البادية والأهالي الذين لم يتوانوا عن إنقاذ أشقائهم وأسعفوهم بأقرب مركز صحي حتى عادوا إلى أرض الوطن سالمين .
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