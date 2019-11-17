الهلال الأحمر ينفي تحصيل رسوم مقابل الخدمات الطبية الطارئة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها للأفراد.
وقالت الهيئة موضحة أن الخدمات الطبية التي تقدمها للمجتمع هي خدمات مجانية، وأن المقابل المالي الذي أقرّه مجلس الضمان الصحي التعاوني يتم تحصيله من شركات التأمين، وليس المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الاحمر السعودي.
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