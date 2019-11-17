أرامكو : النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالاً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة أرامكو، اليوم، النطاق السعري للطرح، وبدء الاكتتاب فعلياً؛ حيث قالت الشركة إن حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية؛ أي أنه سيتم طرح 3 مليارات سهم للاكتتاب العام.
وأعلنت الشركة تحديد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً.
ومشاركة الأجانب في اكتتاب “أرامكو” ستتم حصراً من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI)، فيما تركز نشرة اكتتاب “أرامكو” الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية.
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