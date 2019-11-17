أبرز المباريات العالمية ليوم #الأحد “17 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020 وتصفيات كأس أفريقيا 2021 ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر : تصفيات يورو 2020 17:00 صربيا × أوكرانيا 17:00 لوكسمبرغ × البرتغال 20:00 كوسوفو × إنجلترا 20:00 بلغاريا × التشيك 22:45 مولدوفا × إيسلندا 22:45 ألبانيا × فرنسا 22:45 أندورا × تركيا تصفيات كأس أفريقيا 2021 16:00 أوغندا × مالاوي 16:00 جنوب أفريقيا × السودان 16:00 إسواتيني × السنغال 16:00 بنين × سيراليون 16:00 تشاد × مالي 16:00 جنوب السودان × بوركينا فاسو 19:00 غينيا × ناميبيا 19:00 رواندا × الكاميرون 19:00 الكونغو × غينيا بيساو 19:00 ليسوتو × نيجيريا 19:00 الغابون × أنغول انشر الخبر :

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