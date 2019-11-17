شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرقابة» تكشف عن أهم المخالفات بالقطاعات الحكومية خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت مصادر أن جولات هيئة الرقابة والتحقيق في مختلف المناطق والمحافظات رصدت خلال العام المنصرم 13 مخالفة من المخالفات الجسيمة، في العديد من القطاعات الحكومية، بعد أن أعدت الهيئة خطة عمل ميدانية بهدف الارتقاء بكفاءة التشغيل والحرص على متابعة أداء الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على تلافي جميع الملاحظات من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة.

ووفقاً لـ”المدينة”، ركزت الهيئة في جولاتها الميدانية على المشاريع التنموية والتأكد من سير العمل فيها، وعلى المشاريع المتعثرة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التعثر، وكذلك استخدام السيارات الحكومية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، وكيفية الحرص على الأراضي الحكومية البيضاء.

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وأوضحت المصادر أن أهم المخالفات المرصودة خلال العام المنصرم 1440 هي «مشاريع متعثرة- استخدام السيارات الرسمية في أمور خاصة –سيارات رسمية بدون شعار- الجمع بين استلام السيارة الحكومية والحصول على بدل النقل- وجود أراض بيضاء حكومية دون أن يستخرج لها صكوك- استئجار مبانٍ لجهات حكومية تزيد عن الحاجة- انتهاء السجل التجاري لبعض المؤسسات المشغلة لقطاعات حكومية – عدم الالتزام بنظام السعودة- انتهاء شهادات الزكاة والدخل في بعض منشآت القطاع الخاص- عدم استخدام الكثير من الجهات لعملية ضبط الحضور والانصراف بالبصمة».