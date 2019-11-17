دراسة: الأسبرين يدعم عقاقير السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسات مخبرية على حيوانات تجارب أن تناول الأسبرين بجانب عقاقير السرطان يسهم في تقوية فعاليتها ويساعد جهاز المناعة في الاستجابة للعلاج، حسبما أفادت فرانس برس.



Advertisements

وقال الباحثون في معهد فرانسيس كريك في لندن إن أحد أسباب ذلك هو أن الخلايا السرطانية غالبا ما تفرز جزيئا يعكس رد الفعل الطبيعي لجهاز المناعة الخاص بمهاجمة الخلايا الخبيثة.

ويعمل الأسبرين العادي على وقف إنتاج ونشاط هذا الجزيء.

ووجد الباحثون أن إضافة الأسبرين للعلاج المناعي أبطأ من نمو أورام الأمعاء والجلد لدى حيوانات التجارب، وذلك بالمقارنة بالعلاج المناعي وحده.