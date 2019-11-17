باحثون: البطاطس المهروسة تفيد الجسم وتعالج التهاب البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

البطاطس مش بس للأكل، نصيحة يقدمها الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مؤكدًا أن البطاطس أحد أهم المأكولات التى تحتوى على النشا المفيد للجسم والبشرة على حد سواء.

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البطاطس المسلوقة المهروسة أفضل صنف مفيد ويغذى الجسم والبشرة والبطاطس المهروسة أو المسلوقة بشكل خاص لها الكثير من الفوائد، وحسب د.أيمن فهى تساعد على الحفاظ على الرشاقة والقوام الممشوق، وطهى البطاطس بطريقة السلق أو البخار يساعد على التخلص من كم هائل من نشوياتها، وتسحب منها كل السعرات الزائدة لتتبقى الفائدة فقط.

البطاطس المسلوقة يمكن وضعها على الوجه ومناطق الجسم للترطيب والتهدئة والتغذية والبطاطس المهروسة يمكن إضافة اللبن إليها لوضعها على الوجه والرقبة وباقى أنحاء الجسم، ليصبح حسب كلام د.أيمن ماسك ترطيب هائل للبشرة، يساعد على امتصاص الحرارة منها، وعلاج التهاباتها، وحرقتها، كما يساعد على تهدئتها، كما يغذى المسام جيدًا لتمتص بشكل مباشر الفائدة عبرها، ويمكن تكرار استخدامه مرتين أسبوعيًا ثم غسله جيدًا بعد ثلث ساعه كاملة، ويجفف الجسم والوجه جيدًا ويمكن دهان الوجه ومناطق الجسم بزيت اللوز الحلو ليحصل الشخص على نعومة بشرة ونضارة جيدة.