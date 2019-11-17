قليل من الملح والسكر يساعد في التمتع بنوم هادئ!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اتضح أنّ وضع قليل من الملح والسكر تحت اللسان يساعد في التمتع بنوم هادئ.

فيحتاج الشخص لتحضير الخليط: ملعقة ملح صغيرة 5 ملاعق من السكر الأسمر Advertisements طريقة التحضير خلط السكر مع الملح ووضعه في وعاء زجاجي. طريقة الاستخدام وضع قليل من الخليط تحت اللسان قبل النوم. الفائدة يساعد الصوديوم الموجود في الملح في توليد الطاقة تماماً مثلما يفعل الغلوكوز الموجود في السكر، ويساهم السكر والملح في محاربة التوتر والتعب مما يجعل الشخص يتمتع بنوم هادئ.

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