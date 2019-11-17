خبراء:الفشار يعيد الشباب الى الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اكتشف العلماء ان الفشار (الشامية) يحتوي على عدد كبير من المواد المضادة للأكسدة البوليفينولات "Polyphenols".



هذه المواد تساعد في حماية جسم الإنسان من مختلف انواع الأورام الخبيثة، والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وكان العلماء يعتقدون سابقاً أن أعلى نسبة لهذه المواد موجودة في الفواكه والأثمار. ولكن نتائج هذه الدراسة التي أجراها علماء من University Skrentonskom الأمريكية أثبتت أن الكيس القياسي للفشار يحتوي على 300 ملغ من المواد المضادة للأكسدة، في حين أن كيساً مماثلاً من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.

يربط الخبراء هذا بنسبة الماء العالية في الفواكه والأثمار، التي تسبب تخفيف هذه المواد المضادة للأكسدة، حيث أن نسبة الماء في الفشار لا تتجاوز 4 بالمائة.

ينصح الخبراء بتناول الفشار لأنه يساعد في تجديد الجسم، إضافة إلى البولوفينولات يحتوي على الألياف وفيتامين "بي" الذي يساعد في معادلة مستوى السكر في الدم وينظم إفراز هرمون الأنسولين ويعيد نظارة الجلد، بشرط عدم إضافة السكر أو الملح إليه.