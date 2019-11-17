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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا تجد حبوب متكررة فى مكان معين ومحدد فى وجهك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل تتسائل لماذا تجد حبوب متكررة فى مكان معين ومحدد فى وجهك ؟ هل يتكرر ظهور الحبوب فى نفس المنطقة كل مرة ؟ ربما يريد جسدك أن يخبرك برسالة معينة ، نحن اليوم نقدم لك تحليل لرسم الوجه وانعكاسه على جسدك وصحتك و اسباب الحبوب في الوجه التي ترتبط بدلائل جسدية يعتقد علماء الصين أن شكل الوجه البيضاوي والمثلث والدائري يعطيك انعكاس مباشر عن أمور عدة فى شخصيتك وجسدك ، وهو فن عمره 3 الاف عام فى الصين .
كل منطقة تعكس جزء من جسدك يحمل لك رسالة معينة عليك استيعابها .
المنطقة 1،3 :
هذه المنطقة تعطيك رسالة بوجود مشكلة فى الامعاء الدقيقة والمثانة ، وعليك ان تطهرهما وذلك بكثرة شرب الماء والشاي الأخضر، وتحسين النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تجنب الإكثار من السكر والأطعمة المصنعة.
المنطقة 2 وهى مابين حاجبيك :
هذة المنطقة تختص بالكبد ، لذلك فالتغير فى لون الجلد أو ظهور الحبوب فى هذه المنطقة بكثرة يعطيك رسالة تحذيرية للاهتمام بفحص الكبد والاهتمام بنوعية طعامك .
المنطقة 5 و 9 الخدين :
ترتبط منطقة الخدين بالجهاز التنفسي، إذا كنت تدخن فستجد تغير فى هذة المنطقة يمكن أيضا أن تشير إلى وجود البرد والانفلونزا، أو الربو.
المنطقة 7 الانف :
هذه هي المنطقة تتصل بقلبك ، عليك الحصول على فحص ضغط الدم والخفض قليلا من اللحوم والصوديوم.
المناطق 6 و 8 و 10 حول العينين والأذنين :
تتصل بالكلى لذلك عليك الحصول على مزيد من السوائل في النظام الخاص بك، والحد من الكافيين.
المنطقة 12 ذقنك :
عليك الاهتمام بمعدتك وتسريع الهضم لديك فيجب عليك حينها تناول المزيد من الالياف .
مناطق 13 و 11 جانبي الذقن:
الإجهاد والتغيرات الهرمونية تظهر في هذه المناطق، محاولة للحصول على مزيد من الراحة، وممارسةالرياضة والتفكير في سبل تعزيز الهدوء الداخلي مثل اليوغا أو التأمل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.