عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تتسائل لماذا تجد حبوب متكررة فى مكان معين ومحدد فى وجهك ؟ هل يتكرر ظهور الحبوب فى نفس المنطقة كل مرة ؟ ربما يريد جسدك أن يخبرك برسالة معينة ، نحن اليوم نقدم لك تحليل لرسم الوجه وانعكاسه على جسدك وصحتك و اسباب الحبوب في الوجه التي ترتبط بدلائل جسدية يعتقد علماء الصين أن شكل الوجه البيضاوي والمثلث والدائري يعطيك انعكاس مباشر عن أمور عدة فى شخصيتك وجسدك ، وهو فن عمره 3 الاف عام فى الصين .



كل منطقة تعكس جزء من جسدك يحمل لك رسالة معينة عليك استيعابها .

المنطقة 1،3 :

هذه المنطقة تعطيك رسالة بوجود مشكلة فى الامعاء الدقيقة والمثانة ، وعليك ان تطهرهما وذلك بكثرة شرب الماء والشاي الأخضر، وتحسين النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تجنب الإكثار من السكر والأطعمة المصنعة.

المنطقة 2 وهى مابين حاجبيك :

هذة المنطقة تختص بالكبد ، لذلك فالتغير فى لون الجلد أو ظهور الحبوب فى هذه المنطقة بكثرة يعطيك رسالة تحذيرية للاهتمام بفحص الكبد والاهتمام بنوعية طعامك .

المنطقة 5 و 9 الخدين :

ترتبط منطقة الخدين بالجهاز التنفسي، إذا كنت تدخن فستجد تغير فى هذة المنطقة يمكن أيضا أن تشير إلى وجود البرد والانفلونزا، أو الربو.

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المنطقة 7 الانف :

هذه هي المنطقة تتصل بقلبك ، عليك الحصول على فحص ضغط الدم والخفض قليلا من اللحوم والصوديوم.

المناطق 6 و 8 و 10 حول العينين والأذنين :

تتصل بالكلى لذلك عليك الحصول على مزيد من السوائل في النظام الخاص بك، والحد من الكافيين.

المنطقة 12 ذقنك :

عليك الاهتمام بمعدتك وتسريع الهضم لديك فيجب عليك حينها تناول المزيد من الالياف .

مناطق 13 و 11 جانبي الذقن:

الإجهاد والتغيرات الهرمونية تظهر في هذه المناطق، محاولة للحصول على مزيد من الراحة، وممارسةالرياضة والتفكير في سبل تعزيز الهدوء الداخلي مثل اليوغا أو التأمل.