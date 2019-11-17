لن تصدق.. المصافحة باليدين تضرّ بالصحة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا شكّ بأنّ المصافحة باليدين هي طريقة رائعة ومميّزة للترحيب بالشخص الآخر والتعبير له عن أصدق مشاعر الاحترام والمودة، ولكنّها كذلك مسبباً رئيساً لانتشار الفيروسات والجراثيم المؤذية.



فبحسب بعض الخبراء البريطانيين، تحوي راحة اليد على أكبر عدد من الجراثيم، وإنتقال هذه الأخيرة من راحة يد إلى راحة يد أخرى سهل للغاية ومسيء للصحة، فمثلاً:

-الزكام ينتقل عبر المصافحة باليدين

غالباً ما يعطس المرء أو يكحّ في راحة يديه، فتعلق بها الفيروسات المضرّة لتنتقل منها إلى يد شخص آخر بالمصافحة.

-الفيروسات المؤذية تنتقل عبر المصافحة باليدين

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من الضروري أن يمتنع أي شخص مصاب بفيروس معدٍ على شاكلة جدري الماء، عن مصافحة شخص آخر سليم تلافياً لنقل عدوى المرض إليه.

-المصافحة باليدين تُسبب العياء

يُمكن لاتساخ اليدين عبر المصافحة أن يتسبّب بانتقال التهابي السالمونيلا والنوروفيروس من شخص إلى آخر فيصيباه بالإسهال والتقيؤ.

-المصافحة باليدين تُسبب التهابات في المعدة

يُمكن للمصافحة أن تلوّث راحة اليدين بالبكتريا المسبّبة لالتهابات المعدة والأمعاء.

الآن وقد اطلعت على مدى خطورة المصافحة باليدين، ينصح بالتوقّف عن هذه الممارسة "غير الصحية" أو اختصارها بالأصحاب والمقرّبين، مع الحرص على اتخاذ احتياطات نظافة شخصية وقائية من بعدها.