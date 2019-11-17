- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبادى يحافظ على نضارة الوجه بعد فقدان الوزن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذبول الوجه ونحافته من أكثر المشاكل التى يواجهها أغلب من يتبع الأنظمة الغذائية المنحفة، فبعد خسارة عدد من الكيلوات الزائدة غالبا ما يبدو الوجه أكثر نحافة وإرهاقا، وهو ما قد يدفع البعض للتوقف عن خسارة مزيد من الوزن حفاظا على جمال وجوههم. فى السطور التالية يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، عددا من النصائح الهامة التى تساعد فى الحفاظ على نضارة وإشراق الوجه بعد خسارة الوزن وهم:
- الحرص على تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع لترات من الماء يوميا، فالماء يساعد على توصيل جميع العناصر الغذائية الهامة لأعضاء الجسم ومنها البشرة والوجه.
- الحرص على تناول حصص يومية من الخضراوات الورقية والفواكه التى تمد البشرة بالفيتامينات الضرورية لزيادة إشراقها وحيويتها.
- تناول كوب من الزبادى خالى الدسم، مضافا إليه ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من جنين القمح وملعقتين من الشوفان، وملعقة واحدة من الخميرة يوميا قبل النوم، وهى الوصفة القادرة على إمداد الوجه تحديدا بكل العناصر الغذائية الهامة لنضارته ومنع خسارة الدهون التكونه به.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبادى يحافظ على نضارة الوجه بعد فقدان الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.