لبنان: الصفدي يرفض رئاسة الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس راوية حشمي (بيروت) أصدر الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بياناً مساء اليوم (السبت) يطلب فيه سحب إسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة. أصدر الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بياناً مساء اليوم (السبت) يطلب فيه سحب إسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة. وجاء في البيان: ". . . أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، ألا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع. شاهد أيضًا: الصفدي يطلب سحب اسمه من القائمة المرشحة لرئاسة الحكومة مقدمة من فرانس 24 انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي يستمر التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة بعد مقتل جهادي في حركة الجهاد الإسلامي وزوجته في عملية محددة الهدف الثلاثاء. ومع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق دفعة صواريخ جديدة الأربعاء على إسرائيل، ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين لتبلغ العشرات. France 24

لبنان: عون يقترح حكومة مناصفة من سياسيين واختصاصيين وسط استمرار المظاهرات أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء في حوار تلفزيوني أنه "لا يمكن تشكيل حكومة تكنوقراط صرف"، مقترحا حكومة "تكنو-سياسية، لأنه إذا لم تكن كذلك فلا غطاء لها" ولن يكون لها "الصفة التمثيلية الشعبية". وفور إنهاء عون لكلمته، بادر متظاهرون إلى قطع طرق عدة في وسط بيروت وجنوبها وطرابلس والبقاع. فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم السابع والعشرين على التوالي. France 24

إسبانيا: اتفاق بين الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي على تشكيل حكومة ائتلافية بعد صدورنتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، وقع الاشتراكي بيدرو سانشيز وبابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري الثلاثاء اتفاقا لشكيل حكومة ائتلافية تقدمية، تضع حدا للأزمة السياسية التي تشهدها إسبانيا منذ 2015. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO لبنان: محمد الصفدي يطلب سحب اسمه من القائمة المطروحة لتشكيل الحكومة France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي . وعليه، أطلب سحب إسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه. شاهد بالصور: كم مرة قدم سعد الحريري استقالته



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