صاروخان يخرقان «تهدئة غزة» وإسرائيل تحِّمل «حماس» المسؤولية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، أمس، ورد الجيش الإسرائيلى بضربات جوية على أهداف تابعة للمسلحين، ما زعزع التهدئة الهشة.

ودوت صفارات الإنذار فى منتصف الليل، فى مدينة بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، والتى تبعد نحو 35 كيلو مترا عن حدود غزة، محذرة من صواريخ قادمة، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن دفاعاته اعترضت الصاروخين، وبعد ساعات قصف الطيران الإسرائيلى مواقع تابعة لحركة «حماس»، التى تحكم القطاع، ولم يتم الإعلان عن إصابات.

وجاء الهجوم الصاروخى بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار، الذى أنهى تصاعداً فى أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد الفلسطينية، فى ظل تقارير عن عدم مشاركة حماس بالتصعيد الأخير، وتقاربها مع تل أبيب، ولكن الجيش الإسرائيلى قال، فى بيان، أمس، إن الحركة ستكون مسؤولة عن أى هجوم ينطلق من غزة.

وهاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد، وقال، فى بيان، إنه قدم العزاء لقيادة الجهاد وعائلات الشهداء، وعلى رأسها عائلة بهاء أبو العطا، وقال هنية، رداً على ما يقال عن خلاف بين الحركتين، إن العلاقة بينهما «لا انفصام لها».

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من جانبه، اعتبر قيادى حركة الجهاد المسؤول بدائرة العلاقات الوطنية، أحمد المدلل، ما حدث بين الحركتين «غمامة صيفٍ، والعلاقة ستعود لطبيعتها عبر اللقاءات والحوارات المستمرة».

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن حركة الجهاد استخدمت فى التصعيد الأخير صاروخاً محلى الصنع، شارك مهندسون إيرانيون فى تصميمه، ويحمل رأسا حربية تزن 300 كيلو جرام، لكنه سقط وانفجر بمنطقة غير مأهولة وخلف حفرة قطرها 16 متراً وعمقها متران.

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن حزب «الليكود» تلقى معلومات عن أن النائب العام الإسرائيلى، أفيخاى مندلبليت، سيوجه اتهامات لزعيم الحزب بنيامين نتنياهو، فى 3 قضايا فساد، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.