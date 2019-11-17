المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يتخذ قرارًا عاجلا بشأن زيادة أسعار الوقود

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أكدت السلطات الإيرانية الثلاث، اليوم السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.

وأوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، أن هدف الخطة «إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

كما أكدت السلطات الإيرانية الثلاث على أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب ااحتجاجات عمت معظم المدن الايرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الايرانية للنفط، قد أصدرت، يوم أمس الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.