عاهل الأردن يزور الغمر.. ودعوات لمراجعة سجلات الباقورة

دبي - بواسطة محمد فارس عمّان: «الخليج»

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، منطقة الغمر في وادي عربة، بعد جولة سابقة في منطقة الباقورة، بعد أن رفضت عمّان مؤخراً تجديد حق انتفاع «إسرائيل» بأراضي هاتين المنطقتين عقب 25 سنة.

وجاء في بيان رسمي أن الملك عبدالله يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، ومبعوثه الشخصي، زاروا منطقة الغمر الجنوبية وكان في استقبالهم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط الجيش.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيلم "جوكر" يدخل التاريخ ويحقق رقما قياسيا فيلم "جوكر" من تجسيد الممثل يواكين فينكس يقترب من تسجيل رقم تاريخي في شباك التذاكر ليصبح أو فيلم مصنف ”للكبار فقط“ يتجاوز حاجز المليار دولار. وبلغت إيرادات الفيلم حتى اللحظة 999 مليون دولار عالميا، لكن من المتوقع أن يكسر حاجز المليار دولار خلال الساعات المقبلة. وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة "وورنر براذرز" عن بداية قصة "جوكر" العدود اللدود للبطل الخارق "باتمان" أو الرجل الوطواط. ويجسد فينكس في الفيلم دور رجل مريض نفسيا يتحول تدريجيا إلى مجرم مهووس بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. ولاقى الفيلم المقتبس من الكتب المصورة استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف. وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزء الثاني والأول من فيلم (ديدبول) اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي. ويقوم الممثل ريان رينولدز ببطولة الفيلمين ويلعب فيهما دور بطل خارق بذيء اللسان. ووفقا لمجلة فوربس فإن الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين أفلام الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة. للمزيد على يورونيوز: فيلم "الجوكر" يحقق إيرادات تصل إلى 93.5 مليون دولار في أمريكا Euronews (Ar)

احتجاجات في إيران بسبب زيادة أسعار الوقود شهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات شعبية منذ مساء الجمعة، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود . وتمّ الإشارة إلى أن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان وسط البلاد حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. وأوضحت مصادر إعلامية أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند و الأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس، مشيرة إلى أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير وأن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت. وكانت إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المائة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال أي 13 عشر سنت لليتر لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ 30 ألف ريال. وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال أي أقل من 9 سنتات. وانتقد الإيرانيون قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود حيث شنوا هجوما عبر موقع التواصل " تويتر "، وتداول المغردون فيديو يوثق احتجاج المواطنين في مدينة كرج، فيما ظهر في الفيديو سيدة تدعو المواطنين لوقف سياراتهم في الطرقات أمام محطات البنزين تعبيرا عن رفض القرار، كما أظهر مقطع فيديو آخر وقفة احتجاجية لمواطنين بمدينة الأهواز في الجنوب تنديدا بالقرار. للمزيد: إيران: رفع كبير لأسعار البنزين إيران أرسلت شحنة نفطية إلى سوريا لتخفيف أزمة الوقود Euronews (Ar)

استمرار الفوضى في بوليفيا وأنباء عن مقتل 5 من مؤيدي موراليس قُتل خمسة مزارعين من مؤيّدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ، في اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من كوتشابامبا، بوسط البلاد حسب صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية شاهد الجثث داخل مستشفى بالمدينة، لكن السُلطات البوليفيّة لم تؤكد مقتل أيّ شخص جرّاء أعمال العنف، بل اكتفت بالإشارة إلى حصول مئات الاعتقالات. من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام المحلّية أنّ هناك ما لا يقلّ عن ثمانية جرحى. إلّا أنّ لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أكدت الوفيات الخمس، متحدثة أيضا عن عدد غير محدد من الإصابات. ونددت في بيان بـ "الاستخدام غير المتكافئ للقوات الشرطة والجيش" خصوصا الأسلحة النارية لقمع التظاهرات. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة طوال اليوم. وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، على بعد 18 كيلومترا، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة الموقتة جانين أنييز. لكنّ الشرطة اعاقتهم مانعةً اياهم من عبور أحد الجسور. وقال قائد شرطة كوتشابامبا جايمي زوريتا إن المتظاهرين: "حملوا أسلحة وبنادق وقنابل مولوتوف وبازوكا محلية الصنع وأجهزة متفجرة". وأضاف: "إنهم يستخدمون الديناميت وأسلحة فتاكة مثل ماوزر 765. لا القوات المسلحة ولا الشرطة تجهّزت بطرازٍ كهذا، انا قلِق". وتم تفريق المتظاهرين بعد حلول الظلام من قبل شرطة مكافحة الشغب، بدعم من الجيش وطائرة هليكوبتر. واستبعدت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز الخميس فرضية ترشح الرئيس المستقيل إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة. وتوافد آلاف المواطنين على مقر الحكومة في لاباز من مدينة إل ألتو المجاورة الخميس لليوم الثاني على التوالي لتأكيد موقفهم أنّ إطاحة موراليس من الحكم هي نتيجة انقلاب وليس استقالة. والخميس، أعلنت الحكومة المؤقتة أنها استأنفت الحوار مع حزب موراليس "الحركة من أجل الاشتراكيّة" في محاولة لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسيا بشدة. وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات. للمزيد: رئيس بوليفيا المستقيل يندّد بمذكّرة التوقيف الصادرة بحقه ويصفها ب"غير القانونية" الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء في بوليفيا بعد استقالة موراليس وروسيا تدين"الانقلاب المنظم" Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO عاهل الاردن يزور الغمر بعد استعادتها من إسرائيل Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

واستمع العاهل الأردني لإيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للغمر، مؤكداً فخر واعتزاز جميع أهالي المنطقة بقرار استعادة السيادة الكاملة عليها، وجاهزية الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مقدراته.

إلى ذلك، تواصلت دعوات قانونية ودستورية وبرلمانية وسياسية لمراجعة سجلات ملكيات «إسرائيليين» لأراضي زراعية في منطقة الباقورة الشمالية.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات: «إن تصريحات وزير الخارجية الأردني حول امتلاك يهود لأراضٍ في الباقورة والتعامل معها وفق المستثمر الأجنبي، خطرة للغاية وتستدعي مراجعة الأمر».

ودعا رشيدات الحكومة إلى طلب إثبات تلك الملكيات من «إسرائيل»، والبت في الأمر أمام المحاكم الأردنية وفق قانون الملكية العقارية. واعتبر رشيدات الحديث عن ملكيات يهودية مساحتها 820 دونماً في الباقورة عائدة لعام 1926 وفق سجلات بيع «بحاجة إلى تفنيد». وقال: «إن سلطة الانتداب البريطاني منحت تلك الأراضي لمدة ثلاث سنوات لإقامة مشروع توليد الكهرباء مع اشتراط عودتها حال عدم تنفيذه، وعدم منح المتصرف حق بيعها، وهذا الملف يمكن بحثه للتخلص من مزاعم باطلة».

وأنقذت فرق الدفاع المدني 3 سياح يحملون الجنسية الألمانية حاصرتهم مياه منطقة «زرقاء ماعين» في منطقة البحر الميت التي كانت شهدت فاجعة وفاة 21 شخصاً، بينهم طلبة مدارس في توقيت متزامن العام الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية. وأكدت مديرية الدفاع المدني نقل السياح إلى مكان آمن دون تسجيل إصابات، بعدما شعروا بخوف جراء ارتفاع منسوب المياه في المنطقة. وأنفذت فرق الدفاع المدني 16 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار في مزارعهم في محافظة الطفيلة الجنوبية.