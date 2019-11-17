الإمارات وموريتانيا تبحثان أوجه التعاون الثنائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذى يزور الإمارات حاليا، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أكد إسماعيل ولد الشيخ تطلع موريتانيا لتعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة، انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.