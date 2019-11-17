شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة الباب السورية إلى 15 مدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد 15 مدنيا وأصيب آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة الباب بريف حلب فى سوريا والتى تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي. وأفادت مصادر محلية صباح اليوم بانفجار سيارة مفخخة مركونة وسط كراج مدينة الباب بريف حلب الشمالى الشرقى ما أسفر عن استشهاد 15 مدنيا وإصابة آخرين بإصابات بعضها خطرة ووقوع أضرار مادية كبيرة فى المنازل والممتلكات فى محيط الانفجار. Advertisements إلى ذلك ذكرت المصادر أن شخصا أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب مفرق الوقف جنوب قرية الراعى التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالى الشرقي. وتنتشر فى المناطق التى فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركى مظاهر الفوضى والانفلات الأمنى نتيجة صراعات تجرى بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

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